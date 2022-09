STAR+

8 A.M. Mundial de ciclismo de ruta, sub-23 masculino.

2 P.M. Fútbol de España, Tenerife vs. Málaga.

3 P.M. Fútbol de Uruguay, Boston River vs. Danubio.

5:30 P.M. Montevideo City Torque vs. Liverpool.

6 P.M. Brasileirao, Goianiense vs. Internacional.

ESPN4

3 P.M. MLB, LA Angels vs. Seattle Mariners.

ESPN

4:50 P.M. Fútbol argentino, Boca Juniors vs. Huracán.



ESPN2

6 P.M. NFL, Bills vs. Titans.



ESPN3

7:30 P.M. NFL, Eagles vs. Vikings.



WIN SPORTS

3:30 P.M. Copa Ídolas, Atlético Mineiro vs. Olimpia.

6 P.M. América de Cali vs. Deportivo Cali.

8 P.M. Fútbol colombiano, Pereira vs. Águilas Doradas.



WIN SPORTS +

​6 P.M. Primera B, Real Cartagena vs. Quindío.

Más noticias de Deportes

DEPORTES