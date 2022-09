ESPN2

1:30 P.M. Serie A, Empoli vs. Roma.

7 P.M. NFL, Seahawks vs. Broncos.

CLARO SPORTS

5 P.M. Panamericano de Patinaje.



ESPN3

6 P.M. MLB, Toronto Blue Jays vs. Tampa Bay Rays.



DIRECTV SPORTS (610-619)

2 P.M. Fútbol de España, Almería vs. Osasuna.

​

STAR+

11 A.M. Fútbol de Turquía, Besiktas vs. Basaksehir.

1 P.M. Adana Demirspor vs. Trabzonspor.

2 P.M. Fútbol de España, Eibar vs. Granada.



WIN SPORTS

8 P.M. Fútbol colombiano, Águilas Doradas vs. Alianza Petrolera.



WIN SPORTS+

6 P.M. Primera B, Leones vs. Huila.​

Más noticias

DEPORTES