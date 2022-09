CARACOL TV

9 A.M. Vuelta a España, etapa 12.

ESPN

8:30 A.M. Vuelta a España, etapa 12.

7 P.M. Copa Sudamericana, Goianiense vs. Sao Paulo.



ESPN3

10 A.M. US Open, segunda ronda.



ESPN EXTRA

1:30 P.M. Serie A, Atalanta vs. Torino



STAR+

1:30 P.M. Serie A, Bologna vs. Sampdoria.

3 P.M. MLB, New York Mets vs. Los Angeles Dodgers.



ESPN

1:50 P.M. Premier League, Leicester vs. Manchester United.



ESPN2

6 P.M. Us Open, segunda ronda.

WIN SPORTS+

7:30 P.M. Fútbol colombiano, Atlético Nacional vs. Envigado.

Más noticias

DEPORTES