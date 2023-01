ESPN

3 P.M. Premier League, Chelsea vs. Manchester City.

DIRECTV SPORTS (610-619)

​10 A.M. Copa del Rey, Nástic vs. Osasuna.

​3 P.M. Eldense vs. Athletic Club de Bilbao.

​

STAR+

12 M. Fútbol de Turquía, Trabzonspor vs. Giresunspor.

6:30 P.M. NHL, St. Louis Blues vs. New Jersey Devils.



CLARO SPORTS

8 P.M. NCAA, Washington State vs. Arizona State.

DEPORTES