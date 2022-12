DIRECTV SPORTS (610-619)

​1 P.M. Copa del Rey, Cacereño vs. Girona.

​3 P.M. Real Oviedo vs. Granada.

3 P.M. Arenteiro vs. Atlético de Madrid.

ESPN

2:50 P.M. Carabao Cup, Manchester City vs. Liverpool.



STAR+

7:15 P.M. Amistoso Internacional, River Plate vs. Unión La Calera.



WIN SPORTS

10 A.M. Amistoso Internacional, Roma vs. Waalwijk.

DEPORTES