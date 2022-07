ESPN

6:30 A.M. Tour de Francia, etapa 18.

7:20 P.M. Fútbol Argentino, River Plate vs. Gimnasia.

ESPN Extra

11 A.M. Amistoso Internacional, Bayer Leverkusen vs. Udinese.



ESPN3

11 A.M. Volleyball Nations League, Francia vs. Japón.



2 P.M. Volleyball Nations League, Polonia vs. Irán.



2 P.M. UEFA Euro 2022 Femenino, Alemania vs. Austria.



STAR+

5 P.M. Brasileirao, Cuiabá vs. Atlético Mineiro.

6 P.M. Brasileirao, América Mineiro vs. Palmeiras.

9 P.M. MLB, LA Dodgers vs. San Francisco Giants.



WIN SPORTS+

8 P.M. Deportivo Cali vs. Medellín

​

DIRECTV SPORTS (610-619)

​7 P.M. Copa América femenina, Brasil vs. Perú.

​7 P.M. Venezuela vs. Argentina.

