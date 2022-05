ESPN Extra

4 A.M. Tenis, WTA/ATP Masters 1.000 de Roma, primera ronda.

9:55 A.M. Ligue 1, Lorient vs. Olympique Marseille.



CARACOL TV

6 A.M. Giro de Italia, tercera etapa.

DIRECTV SPORTS (610- 619)

7 A.M. LaLiga, Getafe vs. Rayo Vallecano.

9:15 A.M. LaLiga, Villarreal vs. Sevilla.



STAR+

8 A.M. Premier League, Leicester City vs. Everton.

9:40 A.M. Eredivisie, Feyenoord vs. PSV.

10:30 A.M. Bundesliga, Bayern Múnich vs. Stuttgart.

2 P.M. Brasileirao, Palmeiras vs. Fluminense.



ESPN2

8:20 A.M. Bundesliga, Frankfurt vs. B. Monchengladbach.

11:30 A.M. Tenis, Final del Masters 1.000 Madrid.

3 P.M. Fórmula 1, GP de Miami.



ESPN

10:30 A.M. Premier League, Manchester City vs. Newcastle.

2 P.M. LaLiga, Atlético de Madrid vs. Real Madrid.



ESPN3

2:30 P.M., NBA, Dallas Mavericks vs. Phoenix Suns.

6 P.M. MLB, Chicago Cubs vs. Los Ángeles Dodgers.



WIN SPORTS / WIN SPORTS+

​8:20 A.M. Segunda carrera GP de Imola, Fórmula Regional Europea.

​2 P.M. Liga BetPlay, Cortuluá vs. Junior.

4:05 P.M. Envigado vs. Águilas Doradas.

​6:10 P.M. Millonarios vs. Deportes Tolima.

8:15 P.M. Alianza Petrolera vs. Once Caldas.

DEPORTES