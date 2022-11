ESPN4

6:20 A.M. Serie A, Bologna vs. Torino.

ESPN2

7 A.M. Ligue 1, Lorient vs. PSG.

2:30 P.M. Serie A, Juventus vs. Inter.



ESPN

7 A.M. Premier League, Chelsea vs. Arsenal.

9 A.M. Serie A, Sampdoria vs. Fiorentina.

11:20 A.M. Premier League, Tottenham vs. Liverpool.

2:50 P.M. Fútbol de Argentina, Torneo de Campeones, Boca Juniors vs. Racing.



STAR+

7:30 A.M. Maratón de Nueva York.

8:30 A.M. Eredivisie, FC Volendam vs. Feyenoord.

8:50 A.M. Premier League, Aston Villa vs. Manchester United.

8:50 A.M. Southampton vs. Newcastle.

8:50 A.M. West Ham vs. Crystal Palace.

9:20 A.M. Bundesliga, Bayer Leverkusen vs. Union Berlin.

10:30 A.M. Eredivisie, Ajax vs. PSV.

11:30 A.M. Liga de Grecia, Panathinaikos vs. Olympiacos.

1:30 P.M. Brasileirao, Coritiba vs. Flamengo.

2:30 P.M. Ligue 1, Olympique Marsella vs. Lyon.



ESPN Extra

8 A.M. Fútbol de España, Atlético Madrid vs. Espanyol.

11 A.M. Ligue 1, Lille vs. Rennes.



ESPN3

9 A.M. Rugby, Test Match Internacional, Inglaterra vs. Los Pumas.

12:20 P.M. Fútbol de España, Villarreal vs. Mallorca

2:30 P.M. Finales de la WTA, semifinal.



ESPN2

9 A.M. Masters 1000 de París, final.

11:50 A.M. Serie A, Roma vs. Lazio.

8 P.M. MLB, Houston Astros vs. Philadelphia Phillies.



WIN SPORTS+

​4 P.M. Fútbol colombiano, Millonarios vs. Santa Fe.

​7 P.M. Deportivo Pereira vs. Junior.

Más noticias de Deportes

DEPORTES