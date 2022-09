CLARO SPORTS

10:30 A.M. Copa Mundial BMX.

ESPN2

6 A.M. Laver Cup, día 3.

1:30 P.M. Uefa Nations League, Austria vs. Croacia.

7 P.M. NFL, Broncos vs. 49ers.



ESPN

8 A.M. Mundial Vóleibol Femenino, Japón vs. Colombia.

11 A.M. UEFA Nations League – Azerbaiján vs. Kazajistán.

1:130 P.M. Países Bajos vs. Bélgica.



ESPN3

8 A.M. UEFA Nations League, Andorra vs. Letonia.

11 A.M. Golf, Presidents Cup, día 4.

6 P.M. MLB, NY Yankees vs. Boston Red Sox.



STAR+

1:30 P.M. Uefa Nations League, Dinamarca vs. Francia.

1:30 P.M. Gales vs. Polonia.



WIN SPORTS+

2 P.M. Envigado vs. DIM.

4:05 P.M. Unión Magdalena vs. Santa Fe.

6:10 P.M. Alianza Petrolera vs. Junior

8:15 P.M. Tolima vs. Pereira.

Más noticias de Deportes

DEPORTES