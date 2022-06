DIRECTV SPORTS (610-619)

7 A.M. Ruta de Occitania, etapa 4.

7:30 A.M. Vuelta a Suiza, etapa 8.

WIN SPORTS

​8 A.M. Fórmula Regional Europea, carrera 2 GP de Zandvoort.



ESPN2

9 A.M. US Open, Vuelta final.



STAR+

1 P.M. Fórmula 1, Gran Premio de Canadá.

3:15 P.M. MLB, Los Ángeles Angels vs.Marineros de Seattle.

4 P.M. Brasileirao, Internacional vs. Botafogo.



ESPN

4 P.M. Fútbol argentino, Unión de Santa Fe vs. River Plate.

​7:30 P.M. Barracas Central vs. Boca Juniors.



ESPN3

2 P.M. Brasileirao, Atlético Mineiro vs. Flamengo.

DEPORTES