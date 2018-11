Programación deportiva para este viernes 9 de noviembre

WIN SPORTS

7:45 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Boyacá Chicó vs. Huila

ESPN

9:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Jazz de Utah vs. Celtics de Boston



ESPN 3

10 p. m.: FÚTBOL – Liga mexicana: Atlas vs. Pachuca



FOX SPORTS 2

2:30 p. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Hannover vs. Wolfsburgo



DIRECTV SPORTS

CANAL 610/1610

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Lille vs. Estrasburgo



Deportes