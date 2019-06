Programación deportiva para este viernes 7 de junio

CARACOL

8:30 a. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: Colombia vs. Ucrania

RCN

WIN SPORTS

7 p. m.: FÚTBOL – Partido amistoso: Argentina vs. Nicaragua



ESPN

6 a. m.: TENIS – Roland Garros: semifinales

8 p. m.: BALONCESTO – Finales de la NBA: partido 4



ESPN 3

10 a. m.: FÚTBOL – Torneo Esperanzas de Toulon: Portugal vs. Japón

1:30 p. m.: FÚTBOL – Torneo Esperanzas de Toulon: Chile vs. Inglaterra

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Medias Rojas de Boston vs. Rayos de Tampa Bay



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2 p. m.: FÚTBOL – Mundial femenino: Francia vs. Corea del Sur



CANAL 612

1:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: España vs. Islas Feroe



CANAL 613

11:30 a. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: Italia vs. Malí



DEPORTES