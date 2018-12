Programación deportiva para este viernes 7 de diciembre

ESPN



7 p. m.: BALONCESTO – NBA: Pistons de Detroit vs. 76ers de Philadelphia



9:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Bucks de Milwaukee vs. Warriors de Golden State

ESPN 2



2:30 p. m.: FÚTBOL – Serie A de Italia: Juventus vs. Inter



FOX SPORTS 2



2:30 p. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Werder Bremen vs. Fortuna Düsseldorf



TYC SPORTS



7 p. m.: FÚTBOL – San Martín de Tucumán vs. Newell’s Old Boys



DEPORTES