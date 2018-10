Programación deportiva para este viernes 5 de octubre

Win Sports



7:45 p. m. Fútbol – Copa Colombia: Once Caldas vs. Millonarios

ESPN



9 a. m. Tenis: ATP de China. Cuartos de final



Fox Sports 2



8 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas. Dodgers vs. Bravos



ESPN 3



1 p. m. Béisbol de la Grandes Ligas: Astros vs. Indios.



6:30 p. m. Béisbol de la Grandes Ligas: Medias Rojas vs. Yankees



Directv Sports



610



2 p. m. Fútbol - Liga de España: Athletic vs. Real Sociedad



613



2 p. m. Fútbol – Liga de Inglaterra. Brighton vs. West Ham