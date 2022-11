ESPN3

8 A.M. Tenis, Masters 1000 de París.

1:30 P.M. Tenis, Masters 1000 de París.

DIRECTV SPORTS (610-619)

​3 P.M. Fútbol de España, Girona vs. Athletic Club de Bilbao.

ESPN2

2:20 P.M. Bundesliga, Borussia Monchengladbach vs. Stuttgart.

7 P.M. MLB, Houston Astros vs. Philadelphia Phillies.



EXPN Extra

2:30 P.M. Serie A, Udinese vs. Lecce.



STAR+

2:50 P.M. Ligue 1, Troyes vs. Auxerre.

6 P.M. NHL, Carolina Hurricanes vs. Buffalo Sabres.

10:20 P.M. Rugby – Mundial Femenino 2022 – Semifinal #1.



ESPN3

6:30 P.M. NBA, Boston Celtics vs. Chicago Bulls.

9 P.M. Minnesota Timberwolves vs. Milwaukee Bucks.

DEPORTES