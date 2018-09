Programación deportiva para este viernes 28 de septiembre

Win Sports

5:30 p. m.: Voleibol – Suramericano sub19: Final

8 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia: Patriotas vs. Medellín

ESPN

1:30 p. m.: Fútbol – Segunda división de Inglaterra: Sheffield vs. Leeds

8:50 p. m.: Fútbol – Liga de México: Atlas vs. Toluca



ESPN 3

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de Francia: Saint Etienne vs. Mónaco

6 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Boston Red Sox vs. New York Yankees



Fox Sports 2

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de Alemania: Hertha Berlín vs. Bayern Múnich



Fox Sports 3

7 a. m.: Automovilismo – Fórmula 1 (Gran Premio de Rusia): Prácticas



Directv Sports

Canal 612/ 1612 HD

1 a. m.: Tenis – ATP de Chengú: Cuartos de final



Golf Channel

5 a. m.: Golf – Ryder Cup: Día 1



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES