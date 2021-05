Programación deportiva para este viernes 28 de mayo

Canal Caracol

8:15 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, etapa 19.



Directv Sports

Canal 610

1:45 p. m. Fútbol, amistoso: Italia vs. San Marino.

ESPN2

5:25 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, etapa 19.

6 p. m. Baloncesto, NBA: Atlanta Hawks vs. New York Knicks.

9 p. m. Baloncesto, NBA: Dallas Mavericks vs. LA Clippers.



ESPN3

7 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Houston Astros vs. San Diego Padres



Win Sports

7:30 p. m. Liga profesional de baloncesto: Cafeteros vs. Titanes.



Win Sports +

11 a. m. Fútbol, Nacional femenino Sub-13: Risaralda vs. Tolima.

2 p. m. Fútbol, Nacional femenino Sub-13: Bogotá vs. Antioquia.



