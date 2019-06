Programación deportiva para este viernes 28 de junio

CARACOL

2 p. m.: FÚTBOL – Copa América: Venezuela vs. Argentina

6 p. m.: FÚTBOL – Copa América: Colombia vs. Chile

ESPN

10 a. m.: HOCKEY – ProLeague: Australia vs. Gran Bretaña

12:55 p. m.: HOCKEY – ProLeague: Bélgica vs. Holanda

5 p. m.: RUGBY – Super Rugby: Juaguares vs. Brumbies



ESPN 3

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Cachorros de Chicago vs. Rojos de Cincinnati



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2 p. m.: FÚTBOL – Copa América: Venezuela vs. Argentina

6 p. m.: FÚTBOL – Copa América: Colombia vs. Chile



CANAL 613

2 p. m.: FÚTBOL – Mundial femenino: Francia vs. Estados Unidos



DEPORTES