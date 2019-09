Programación deportiva para este viernes 27 de septiembre

RCN

2:30 p. m. Ciclismo: Clásico RCN, octava etapa.



ESPN

8 a. m. Ciclismo: Mundial de Ruta, prueba masculina Sub-23.

ESPN 3

7 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Cachorros de Chicago vs. Cardenales de San Luis.



Fox Sports

1:30 p. m. Fútbol, Bundesliga: Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt.



Directv Sports

Canal 610

1:55 p. m. Fútbol de España: Villarreal vs. Betis.



Canal 612

7 a. m. Tenis: ATP 250 de Chengdu, cuartos de final.

10 a. m. Tenis: ATP 250 de Zhuhai, cuartos de final.



Golf Latin América

5 p. m. Golf, PGA Tour: Safeway Open, segunda ronda.



TyC Sports

4:50 p. m. Fútbol de Argentina: Aldosivi vs. Unión.

6:50 p. m. Fútbol de Argentina: Patronato vs. Lanús.



Win Sports

8 p. m. Fútbol de Colombia: Huila vs. Rionegro.



DEPORTES