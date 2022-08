CARACOL TV

8:45 A.M. Vuelta a España, etapa siete.

WIN SPORTS+

​7:30 P.M. Fútbol colombiano, Once Caldas vs. América de Cali.



DIRECTV SPORTS (610-619)

1 P.M. Fútbol español, Girona vs. Celta.



ESPN2

​11:30 A.M. Serie A, Monza vs. Udinese.

​1:45 P.M. Lazio vs. Inter de Milán.



STAR+

​2 P.M. Ligue 1, AC Ajaccio vs. Lille.

6 P.M. MLB, Toronto Blue Jays vs. LA Angels.

ESPN3

7 A.M. Fórmula 1, GP Bélgica, práctica 1.

​8:30 A.M. Vuelta a España, etapa 7.

10 A.M. Fórmula 1, GP Bélgica, práctica 2.

12 M. Golf, Tour Championship, Segunda Vuelta.

7 P.M. MLS, Austin vs. Los Ángeles FC.

9 P.M. Portland Timbers vs. Seattle Sounders



ESPN

1:30 P.M. Serie A, Lazio vs. Inter.

