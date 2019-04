Programación deportiva para este viernes 26 de abril

ESPN

5:30 a. m.: ATP de Barcelona.

ESPN 3

1:30 p. m.: Liga de Francia, Burdeos vs. Lyon.

6 p. m.: Grandes Ligas, Mets vs. Cerveceros.



FOX SPORTS 2

1:30 p. m.: Bundesliga, Augsburgo vs. Bayer Leverkusen.

7 p. m.: Copa de la Superliga de Argentina, Talleres vs. Atlético Tucumán.

9 p. m.: Grandes Ligas: Dodgers vs. Piratas.



DIRECTV

613

2 p. m.: Liga de Inglaterra, Liverpool vs. Huddersfield.



GOLF CHANNEL

2:30 p. m.: Zúrich Classic.