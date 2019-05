Programación deportiva para este viernes 24 de mayo

CARACOL TV

8:45 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: etapa 13

ESPN 2

6 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: etapa 13

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Reims vs. PSG



ESPN 3

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Piratas de Pittsburgh vs. Dodgers de Los Ángeles



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1:30 p. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: Uruguay vs. Noruega



CANAL 612

11 a. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: Catar vs. Nigeria

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Niza vs. Mónaco



CANAL 613

11 a. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: Honduras vs. Nueva Zelanda

2 p. m. FÚTBOL – Liga de Francia: Rennes vs. Lille



CANAL 614

1:30 p. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: Ucrania vs. EE. UU.



DEPORTES