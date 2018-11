Programación deportiva para este viernes 23 de noviembre

FOX SPORTS 2

2:30 p. m.: FÚTBOL - Bundesliga: Bayer Leverkusen vs. Stuttgart.

ESPN

7:30 p. m.: BALONCESTO - NBA: Raptors de Toronto vs. Wizards de Washington.



ESPN 3

3 p. m.: FÚTBOL - Liga de España: Leganés vs. Alavés.



TYC SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL - Liga de Argentina: Belgrano vs. Atlético de Tucumán.

7:15 p. m.: FÚTBOL - Liga de Argentina: Rosario Central vs. Estudiantes.



DEPORTRES