CARACOL TV

​9 A.M. Tour de Francia, etapa 19.

ESPN3

7 A.M. Fórmula 1, Gran Premio de Francia, Práctica 1.

10 A.M. Práctica 2.

12 M. Amistoso, Borussia Dortmund vs. Villarreal.

6 P.M. MLB, NY Mets vs. San Diego Padres.



ESPN2

2 P.M. Euro femenino, Suecia vs. Bélgica.



ESPN

7 A.M. Tour de Francia, etapa 19.



ESPN Extra

8 P.M. X Games 2022.



WIN SPORTS

6 P.M. Liga BetPlay, Alianza Petrolera vs. Bucaramanga.



WIN SPORTS+

4 P.M. Torneo BetPlay, Huila vs. Real Cartagena.

8:05 P.M. Millonarios vs. Envigado.

​

DIRECTV SPORTS (610- 619)

​7 P.M. Florida Cup, Arsenal vs. Chelsea.

10 P.M. Amistoso, Juventus vs. Chivas de Guadalajara.

