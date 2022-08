CARACOL TV / ESPN

Vuelta a España, etapa 1, 11:30 a.m.

ESPN Extra

10 A.M. WTA / ATP 1000 Cincinnati, 4tos de Final.

9 P.M. MLS, LA Galaxy vs. Seattle Sounders.



ESPN2

12:50 P.M. LaLiga, Espanyol vs. Rayo Vallecano.

6 P.M. WTA / ATP 1000 Cincinnati – 4tos de Final



STAR+

1:20 P.M. Bundesliga, Borussia Monchengladbach vs. Hertha Berlin.

1:150 P.M. Ligue 1, Lyon vs. Troyes.

6 P.M. MLB, Cleveland Guardians vs. Chicago White Sox.



ESPN3

2 P.M. Golf, BMW Championship, Segunda Vuelta.



WIN SPORTS+

​4 P.M. Liga BetPlay, Envigado vs. Bucaramanga.

​7:30 P.M. Alianza Petrolera vs. Deportivo Cali.



DIRECTV SPORTS (610-619)

3 P.M. Liga de España, Sevilla vs. Real Valladolid.

