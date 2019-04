Programación deportiva para este viernes 19 de abril

FOX SPORTS 2

9 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Tijuana vs. Lobos

DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Alavés vs. Valladolid



CANAL 612

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Lyon vs. Angers



ESPN

6 p. m.: BALONCESTO - NBA: Orlando Magic vs. Toronto Raptors

8:30 p. m.: BALONCESTO - NBA: Oklahoma City Thunder vs. Portland Trail Blazers



ESPN 3

6 p. m.: BÉISBOL – MLB: Cleveland Indians vs. Atlanta Braves



TYC SPORTS

4 p. m.: FÚTBOL – Copa de Argentina: Boca Juniors vs. Estudiantes De Río Cuarto







* Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.







DEPORTES