Programación deportiva para este viernes 18 de enero

CARACOL HD2 y golcaracol.com

3:10 p. m.: FÚTBOL – Suramericano Sub-20: Ecuador vs. Paraguay

5:30 p. m.: FÚTBOL – Suramericano Sub-20: Uruguay vs. Perú

ESPN

7 p. m.: TENIS – Abierto de Australia: tercera ronda



ESPN 2

7 p. m.: TENIS – Abierto de Australia: tercera ronda



ESPN 3

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Portugal: Chaves vs. Porto

4:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Portugal: Vitória Gimaraes vs. Benfica

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Timberwolves vs. Spurs de San Antonio

10 p. m.: BALONCESTO – NBA: Trail Blazers de Portland vs. Pelicans de Nueva Orleans



FOX SPORTS

7 p. m.: FÚTBOL – Torneo Fox Sports: Millonarios vs. América



FOX SPORTS 2

8:15 p. m.: FÚTBOL – Partido amistoso: Independiente vs. Gimnasia



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Getafe vs. Alavés



