Star +

4:20 a. m. Bundesliga – Fecha #20 – Augsburg vs. Hoffenheim

2:30 p. m. Rugby – Premiership – Fecha #17 – Hoffenheim vs. Harlequins

2:50 p. m. Ligue 1 – Fecha #22 – Auxerre vs. Lyon

ESPN

2:30 p. m. Serie A – Fecha #23 – Sassuolo vs. Napoli



ESPN 2

2:50 p. m. La Liga – Fecha #22 – Girona vs. Almeria

7 p. m. NBA – Celebrity Game



ESPN Extra

4 p. m. Golf – The Genesis Invitational – Segunda Vuelta



ESPN 3

5 p. m. Super Rugby Americas – Dogos XV vs. Yacaré XV

7 p. m. ESPN3 – Boxeo – Protocol

9 p. m. NBA – Rising Stars



Win Sports y Win +

8 p. m. Liga Betplay: Huila vs. Tolima



DEPORTES