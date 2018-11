Programación deportiva para este viernes 16 de noviembre

Win Sports

8 p. m.: Lucha Libre



ESPN

7 a. m.: Tenis – Masters de Londres (transmission continua)

7 p. m.: Baloncesto – NBA: Boston Celtics vs. Toronto Raptors

9:30 p. m.: Baloncesto – NBA: Milwaukee Bucks vs. Chicago Bulls

Fox Sports 3

7:30 p. m.: Fútbol – Campeonato Sub 20 Concacaf: Estados Unidos vs. Costa Rica



Directv Sports

Canal 610

2:30 p. m.: Fútbol – Liga de Naciones de Europa: Holanda vs. Francia



Canal 612

2:30 p. m.: Fútbol – Liga de Naciones de Europa: Eslovaquia vs. Ucrania



Canal 613

2:30 p. m.: Fútbol – Liga de Naciones de Europa: Gales vs. Dinamarca



Canal 614

3 p. m.: 2:30 p. m.: Fútbol – amistoso internacional: Brasil vs. Uruguay



DEPORTES