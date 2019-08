Programación deportiva para este viernes 16 de agosto

Claro Sports

8 a. m. Ciclismo: Vuelta a Burgos, etapa 4.

Win Sports

7:30 p. m. Fútbol de Colombia, Liga: Patriotas vs. Envigado.



Directv Sports

Canal 613

1:30 p. m. Fútbol de Francia: Lyon vs. Angers.



Fox Sports

5 p. m. Fútbol de Argentina: Argentinos Juniors vs. Banfield.



Fox Sports 2

1:30 p. m. Fútbol de Alemania, Bundesliga: Bayern Múnich vs. Hertha Berlín.

9 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Astros vs. Atléticos.



ESPN

12 m. y 6 p. m. Tenis: Masters 1000 de Cincinnati.



ESPN 2

1:45 p. m. Fútbol de España: Athlétic de Bilbao vs. Barcelona.



ESPN 3

2 p. m.Golf, PGA Tour: BMW CHampionship, segunda ronda.

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Indios vs. Yankees.



Golf Latin América

10:30 a. m. Korn Ferry Tour: Nationwide Children's Hospital Championship: segunda ronda.



TyC Sports

7 p. m. Fútbol de Argentina:Talleres vs. Central Córdoba.



DEPORTES