STAR+

7:20 A.M. Eredivisie, Feyenoord vs. Twente.

1:20 P.M. Bundesliga, Schalke 04 vs. Hoffenheim.

2 P.M. Ligue 1, Estrasburgo vs. Lille.

2:30 P.M. Fútbol de Argentina, Colón vs. Racing de Avellaneda.

ESPN2

2 P.M. Premier League, Brentford vs. Brighton.

9 P.M. Nba, pretemporada, Golden State Warriors vs. Denver Nuggets.



ESPN3

2 P.M. Fútbol de España, Rayo Vallecano vs. Getafe.



DIRECTV SPORTS (610-619)

​9:30 A.M. Mundial femenino sub-17, Alemania vs. Chile.

​9:30 A.M. India vs. Marruecos.

