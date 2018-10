Programación deportiva para este viernes 12 de octubre

WIN SPORTS

10 a. m.: FÚTBOL – Difútbol: Bolívar vs. Risaralda

10 a. m.: FÚTBOL – Difútbol: Valle vs. Tolima

4 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Patriotas vs. Rionegro

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Colombia: Millonarios vs. Once Caldas

ESPN 2

7:30 p. m.: Fútbol – Amistoso internacional: Perú vs. Chile



DIRECTV SPORTS

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Naciones: Croacia vs. Inglaterra

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Naciones: Grecia vs. Hungría

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Naciones: Bélgica vs. Suiza

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Naciones: Austria vs. Irlanda del Norte



CLARO SPORTS

8 a. m.: Juegos Olímpicos de la Juventud



