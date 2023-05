ESPN3

6 A.M. Masters de Roma.



CLARO SPORTS

​7:50 A.M. Tour de Hungría, tercera etapa.



CARACOL TV

​8:15 A.M. Giro de Italia, etapa 7.

ESPN2

3:20 P.M. Bundesliga, Colonia vs. Hertha Berlin.

8:30 P.M. NBA, Miami Heat vs. NY Knicks.

11 P.M. LA Lakers vs. Golden State Warriors.



STAR+

3:30 P.M. Serie A, Lazio vs. Lecce.

4 P.M. Ligue 1, Lens vs. Reims.

4 P.M. Fútbol de España, Mallorca vs. Cádiz.



DIRECTV SPORTS (610-619)

​1 P.M. Copa de Arabia Saudí, Al Hilal vs. Al Wehda.

WIN SPORTS+

​6:05 P.M. Fútbol colombiano, Jaguares vs. Deportivo Cali.

​8:15 P.M. La Equidad vs. Atlético Bucaramanga.

Más noticias

DEPORTES