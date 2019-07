Programación deportiva para este viernes 12 de julio

ESPN

6:45 a. m.: TENIS – Wimbledon: semifinales masculinas

8 p. m.: FÚTBOL – MLS: Dynamo de Houston vs. Los Ángeles FC

10 p. m.: FÚTBOL – MLS: Galaxy de Los Ángeles vs. Earthquakes de San José

ESPN 2

7 a. m.: CICLISMO – Tour De Francia: etapa 7



ESPN 3

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Dodgers de Los Ángeles vs. Medias Rojas de Boston



ESPN +

10:25 a. m.: FÚTBOL – amistoso internacional: Borussia Dortmund vs. FC Schweingerg

1:55 p. m.: FÚTBOL – amistoso internacional: Betis vs. Sheffield



DEPORTES