Programación deportiva para este viernes 12 de abril

WIN SPORTS

12:30 p. m.: TENIS - Wta Abierto de Bogotá

FOX SPORTS 2

1:30 p. m.: FUTBOL – Liga de Alemania: Nuremberg vs. Schalke 04

5 p. m.: FUTBOL – Liga de Argentina: Colón vs. Tigre.

8 p. m.: BOXEO: Marcos Villasana Jr. vs. Roiman Villa



FOX SPORTS 3

10 p. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: GP China – Prácticas 3.



DIRECTV SPORTS

613

2 p. m.: FUTBOL – Liga de Inglaterra: Leicester vs. Newcastle.



ESPN

2 p. m.: GOLF – Masters de Augusta: Segunda Ronda.



ESPN 2

1:30 p. m.: FUTBOL – Liga de Francia: Nantes vs. Lyon.



ESPN 3

9 a. m.: GOLF – Masters de Augusta: Segunda Ronda.

6 p. m.: BÉISBOL – MLB: Yankees de Nueva York vs. Medias Blancas de Chicago.



