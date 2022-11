ESPN Extra

1 p. m. Tenis – ATP NexGen – Semifinales



ESPN 3

1:50 p. m. Fórmula 1 – GP Brasil – Clasificación

9:30 p. m. NBA – Memphis Grizzlies vs. Minnesota Timberwolves





ESPN

2:20 p. m. Bundesliga – Fecha #15 – B. Monchengladbach vs. Borussia Dortmund



STAR +

2:30 p. m. Serie A – Fecha #15 – Empoli vs. Cremonese

2:30 p. m. Rugby – Premiership – Bath Rugby vs. Leicester Tigers

2:50 p. m. Ligue 1 – Fecha #15 – Lyon vs. Niza



ESPN 2

3 p. m. ESPN Knockout – Protocol – Nick Ball vs. Rafael Pedroza



Win +

8 p. m. Torneo BetPlay Dimayor 2022-II Boyacá Chicó vs. Huila - Final ida



DEPORTES