Programación deportiva para este viernes 10 de mayo

ESPN

5 a. m. Tenis, ATP: jornada del Masters 1.000 de Madrid.

10 a. m. Tenis, ATP: jornada del Masters 1.000 de Madrid.

8:30 p. m. Baloncesto, NBA: Houston Rockets vs. Golden State Warriors.

ESPN 2

1 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Saint-Etienne vs. Montpellier.



ESPN 3

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Rays vs. Yankees.

9 p. m. Fútbol, MLS: Vancouver Whitecaps vs. Portland Timbers.



Fox Sports 2

9 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Dodgers vs. Nacionales.



Fox Sports 3

8 a. m. Fórmula 1: Gran Premio de España de Fórmula 1, práctica oficial.



Golf Channel

2:30 p. m. PGA Tour: segunda ronda del AT&T Byron Nelson.



MLB

682

2:20 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Cerveceros vs. Cachorros.