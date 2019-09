Programación deportiva para este sábado 7 de septiembre

CARACOL TV

9 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: etapa 14

ESPN

2:45 p. m.: TENIS – US Open: final femenina



ESPN 2

8:50 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: etapa 14



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10:50 a. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Inglaterra vs. Bulgaria

1:30 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Francia vs. Albania



CANAL 613

1:30 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Turquía vs. Andorra



DEPORTES