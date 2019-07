Programación deportiva para este sábado 6 de julio

CARACOL

5:30 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, primera etapa.

2 p. m. Fútbol, Copa América: Argentina vs. Chile, por el tercer puesto.

WIN SPORTS

5:30 p. m. Fútbol, partido amistoso: Nacional vs. Lanús.

8:30 p. m. Fútbol, partido amistoso: América vs. Millonarios.



DIRECTV SPORTS

Canal 610

10 a. m. Fútbol, Mundial femenino: Inglaterra vs. Suecia, por el tercer puesto.

2 p. m. Fútbol, Copa América: Argentina vs. Chile, por el tercer puesto.



Canal 613

9:50 a. m. Baloncesto, Mundial Sub-19: semifinal 1.

12 m. Baloncesto, Mundial Sub-19: semifinal 2.



ESPN

9 a. m. Tenis: Wimbledon, tercera ronda.

8 p. m. Boxeo: Jeovanis ‘Meke’ Barraza vs. Gabriel Maestre, desde Barranquilla.



ESPN 3

4:55 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, primera etapa.

1:30 p. m. Fútbol, partido amistoso: Arsenal vs. Boreham.

5 p. m. Fútbol, partido amistoso: Cruz Azul vs. Morelia.



FOX SPORTS 2

3 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Rays de Tampa Bay vs. Yankees de Nueva York.

7 p. m. Fútbol, partido amistoso: River Plate vs. América de México.

9 p. m. Fútbol, partido amistoso: Boca Juniors vs. Chivas de Guadalajara.



FOX SPORTS 3

6:30 p. m. Automovilismo, Nascar: Coke Zero Sugar 400.



GOLF LATIN AMÉRICA

12 m. PGA Tour: 3M Open, tercera ronda.



