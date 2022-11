ESPN

7:50 A.M. Fútbol de España, Getafe vs. Cádiz.

10 A.M. Premier League, Manchester City vs. Fulham.

12 M. Serie A, Atalanta vs. Nápoles.

2:45 P.M. Fútbol de España, Barcelona vs. Almería.

ESPN Extra

8 A.M. Rugby, Premiership, Sale Sharks vs. Gloucester Rugby.

10 A.M. Premier League, Nottingham Forest vs. Brentford.

12:15 P.M. Everton vs. Leicester.

3 P.M. Copa MLS, LA FC vs. Philadelphia Union.

6:30 P.M. NBA, New York Knicks vs. Boston Celtics.



ESPN3

8 A.M. Masters 1000 de París, semifinal 1.

10:30 A.M. semifinal 2.



STAR+

9 A.M. Serie A, Empoli vs. Sassuolo.

9:20 A.M. Bundesliga, Augusburgo vs. Eintracht Fráncfort.

9:20 A.M. Hertha Berlin vs. Bayern Munich.

10 A.M. Premier League, Leeds vs. Bournemouth.

12 M. Liga de Turquía, Galatasaray vs. Besiktas.

2:30 P.M. Serie A, Milan vs. Spezia.

2:30 P.M. Brasileirao, Fluminense vs. Sao Paulo.

7 P.M. Brasileirao, Internacional vs. Athletico Paranaense.



ESPN2

9:30 A.M. Bundesliga, Borussia Dortmund vs. Bochum.

7 P.M. MLS, Houston Astros vs. Philadelphia Phillies.



ESPN4

10 A.M. Fútbol de España, Valladolid vs. Elche.

12:20 P.M. Bundesliga, Werder Bremen vs. Schalke 04.



WIN SPORTS+

​4:30 P.M. Fútbol colombiano, Águilas Doradas vs. América de Cali.

7:30 P.M. DIM vs. Deportivo Pasto.

DEPORTES

Más noticias de Deportes