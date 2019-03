Programación deportiva para este sábado 30 de marzo

CANAL CLARO SPORTS

9:45 a. m.: CICLISMO – Vuelta a Cataluña: Sexta etapa.

CARACOL HD

5 p. m.: FÚTBOL – SUDAMERICANO SUB 17: Colombia vs. Paraguay



RCN

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Bucaramanga vs. América



WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Equidad vs. Tolima

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Jaguares vs. Junior

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Once Caldas vs. Rionegro

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Nacional vs. Pasto



FOX SPORTS

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Friburgo vs. Bayern Munich



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Borussia Dortmund vs. Wolfsburg

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Rb Leipzig vs. Hertha Berlin

10 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Monterrey vs. Cruz Azul



FOX SPORTS 3

10 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: Clasificación Gran Premio de Bahrein.

12 m.: AUTOMOVILISMO – NASCAR: Xfinity Racing Series.



DIRECTV SPORTS



CANAL 610

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Getafe vs. Leganés

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Espanyol

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Celta vs. Villarreal



CANAL 612

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Brighton vs. Southampton



CANAL 613

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Leicester vs. Bournemouth



CANAL 614

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Crystal Palace vs. Huddersfield



ESPN

12:15 a. m.: AUTOMOVILISMO – Moto GP: Clasificación Gran Premio de Argentina.

7 p. m.: BALONCESTO - NBA: Minnesota Timberwolves Vs. Philadelphia 76ers





ESPN 2

7:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Fulham vs. Manchester City

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Manchester United vs. Watford

12 m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Juventus vs. Empoli.

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Alavés vs. Atlético De Madrid



ESPN 3

12:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: West Ham vs. Everton.



RAI ITALIA

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Sampdoria vs. Milán







*Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.







DEPORTES