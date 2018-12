Programación deportiva para este sábado 29 de diciembre

ESPN

10 a. m.: Fútbol - Liga Premier: Tottenham vs. Wolverhampton

12 p. m.: Fútbol - Liga de Italia: Nápoles vs. Bolonia

2:30 p. m.: Fútbol - Liga de Italia: Milán vs. SPAL

7 p. m.: Baloncesto - NBA: New Orleans Pelicans vs. Houston Rockets



ESPN 2

6:30 a. m.: Fútbol - Liga de Italia: Juventus vs. Sampdoria

9 a. m.: Fútbol - Liga de Italia: Empoli vs. Inter

9 p. m.: Tenis - Copa Hopman: Alemania vs. España



Fox Sports

8 p. m.: Artes Marciales Mixtas: UFC 232



Directv Sports

Canal 613

12:30 p. m.: Fútbol - Liga Premier: Liverpool vs. Arsenal.