Programación deportiva para este sábado 27 de julio

ESPN 2

7 A. M. CICLISMO – Tour de Francia: etapa 20.

ESPN

10 A. M. FÚTBOL – partido amistoso: Borussia Dortmund vs. Udinese.



TYC SPORTS

10 A. M. FÚTBOL – Copa Argentina: Belgrano vs. Real Pilar.



FOX SPORTS 2

1:30 P. M. FÚTBOL – Superliga Argentina: San Lorenzo vs. Godoy Cruz



WIN SPORTS

3:15 P. M. FÚTBOL – Liga colombiana: Envigado vs. Cúcuta.



TYC SPORTS

3:45 P. M. FÚTBOL – Superliga Argentina: Lanús vs. Gimnasia y Esgrima de la Plata.



RCN TELEVISIÓN

5:00 P. M. FÚTBOL – Liga colombiana: Bucaramanga vs. Millonarios.



WIN SPORTS

5:30 P. M. FÚTBOL – Liga colombiana: La Equidad vs. Unión Magdalena.



FOX SPORTS 2

6 P. M. FÚTBOL – Superliga Argentina: Argentinos Juniors vs. River Plate.



WIN SPORTS

7:45 P. M. FÚTBOL – Liga colombiana: Once Caldas vs. Deportivo Pasto.



FOX SPORTS 2

9 P. M. FÚTBOL – Liga MX: Tijuana vs. Querétaro.