Programación deportiva para este sábado 27 de abril

RCN

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Deportivo Cali vs. Rionegro

WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: La Equidad vs. Envigado

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Unión Magdalena vs. Independiente Santa Fe

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Nacional vs. América

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Alianza Petrolera vs. Independiente Medellín



FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Borussia Dortmund vs. Schalke 04

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Stuttgart vs. Mönchengladbach

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Pachuca vs. Atlas.

9:30 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de México: Mineros vs. Dorados de Sinaloa.



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Leipzig vs. Friburgo

3:30 p. m.: FÚTBOL – Copa de la Superliga: Lanús vs. Vélez.



FOX SPORTS 3

3 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 2: Gran Premio de Azerbaiyán – Carrera 1.

8 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: Gran Premio de Azerbaiyán – Clasificación.

9 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula E: Gran Premio de Francia – Paris.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Athletic Club vs. Alavés

9:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Atlético de Madrid vs. Real Valladolid



DIRECTV SPORTS

CANAL 613

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Crystal Palace vs. Everton

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Brighton vs. Newcastle



CANAL 614

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Southampton vs. Bournemouth



CANAL 615

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Fulham vs. Cardiff City



ESPN

6:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Tottenham vs. West Ham

8:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Watford vs. Wolverhampton.

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Roma vs. Cagliari

1:25 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Inter vs. Juventus.



ESPN 2

6:30 a. m.: TENIS – Barcelona Open: Semifinales.

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Levante



ESPN 3

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Leganés vs. Celta



GOLF

12 m.: GOLF – PGA Tour: ZURICH Classic of New Orleans - Tercera ronda.







* Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.







DEPORTES