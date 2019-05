Programación deportiva para este sábado 25 de mayo

CARACOL

6 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: etapa 14

RCN

5 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Millonarios vs. Pasto



WIN SPORTS

3:30 p. m.: fútbol – Torneo de ascenso: Real Cartagena vs. Leones



ESPN 2

6 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: etapa 14



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

8:30 a. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: Portugal vs. Corea del Sur

2 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Barcelona vs. Valencia



CANAL 612

11 a. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: Panamá vs. Malí

1:30 p. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: Argentina vs. Sudáfrica



CANAL 613

1 p. m.: FÚTBOL – Copa de Alemania: Leipzig vs. Bayern Múnich



CANAL 614

11 a. m.: FÚTBOL – Mundial Sub-20: Francia vs. Arabia Saudita



RAI

1 p. m.: FÚTBOL – Serie A de Italia: Bolonia vs. Nápoles



DEPORTES