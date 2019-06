Programación deportiva para este sábado 22 de junio

CARACOL

2 p. m.: FÚTBOL – Copa América: Perú vs. Brasil

ESPN 3

2 p. m.: FÚTBOL – Uefa Sub-21: España vs. Polonia

6:30 p. m.: FÚTBOL – MLS: Cincinnati vs. Galaxy



FOX SPORTS 2

3 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Medias Rojas de Boston vs. Azulejos de Toronto

6:15 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Astros de Houston



FOX SPORTS 3

8 a. m.: AUTOMOVILISMO – Gran Premio de Francia: clasificaciones



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2 p. m.: FÚTBOL – Copa América: Perú vs. Brasil



CANAL 612

2 p. m.: FÚTBOL – Copa América: Bolivia vs. Venezuela



CANAL 613

10:30 a. m.: FÚTBOL – Mundial femenino: Alemania vs. Nigeria

2 p. m.: FÚTBOL – Mundial femenino: Noruega vs. Australia



DEPORTES