Programación deportiva para este sábado 20 de julio

WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Unión Magdalena vs. Huila

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Cali vs. Jaguares

7:45 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Tolima vs. América

RCN

5 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Cúcuta vs. Santa Fe



ESPN

8 p. m.: Boxeo – Pelea internacional: Manny Pacquiao vs. Keith Thurman



ESPN 2

6 a. m.: CICLISMO – Tour de Francia: etapa 14



FOX SPORTS 2

5 p. m.: FÚTBOL – Liga mexicana: Pachuca vs. León



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6:30 a. m.: FÚTBOL – Partido amistoso: Manchester United vs. Inter

3 p. m.: FÚTBOL – Partido amistoso: Benfica vs. Chivas

6 p. m.: FÚTBOL – Partido amistoso: Arsenal vs. Fiorentina

8 p. m.: FÚTBOL – Partido amistoso: Bayern Múnich vs. Real Madrid



DEPORTES