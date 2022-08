CARACOL TV

6:30 A.M. Vuelta a España, etapa 2.

9 P.M. Mundial femenino sub-20, Colombia vs. Brasil.



SEÑAL COLOMBIA / CLARO SPORTS

6 A.M. Vuelta a Dinamarca, etapa final.

STAR+

6:30 A.M. Premier League, Tottenham vs. Wolverhampton.

08:20 A.M. Bundesliga, Borussia Dortmund vs. Werder Bremen.

9 A.M. Premier League, Everton vs. Nottingham Forest.

9 A.M. Leicester vs. Southampton.

10 A.M. Ligue 1, Mónaco vs. Lens.

10 A.M. Masters 1000 de Cincinnati, semifinales WTA.

11:30 A.M. Bundesliga, Union Berlin vs. RB Leipzig.

2 P.M. Ligue 1, Olympique Marsella vs. Nantes.

5:10 P.M. MLS, NY Red Bulls vs. FC Cincinnati.



ESPN2

08:20 A.M. Bundesliga, Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim.

11:30 A.M. Serie A, Torino vs. Lazio.

2 P.M. Masters 1000 de Cincinnati, semifinales ATP.



ESPN

9 A.M. Premier League, Crystal Palace vs. Aston Villa

11:30 A.M. Bournemouth vs. Arsenal.

1:30 P.M. Serie A, Inter vs. Spezia.



ESPN3

11 A.M. Golf, BMW Championship, tercera vuelta.



DIRECTV SPORTS (610-619)

10:30 Fútbol de España, Osasuna vs. Cádiz.

3 P.M. Celta vs. Real Madrid.

9 P.M. Mundial femenino sub-20, Colombia vs. Brasil.



ESPN Extra

5 P.M. IndyCar Series, Bommarito Automotive Group 500.



WIN SPORTS

​2 P.M. Fútbol colombiano, Pereira vs. Cortuluá.



WIN SPORTS+

4 P.M. Fútbol colombiano, Patriotas vs. Águilas Doradas.

​6 P.M. Millonarios vs. Jaguares.

​8 P.M. Medellín vs. Santa Fe.