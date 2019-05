Programación deportiva para este sábado 18 de mayo

Canal Caracol

7:30 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, octava etapa.



Canal RCN

3.30 p. m. Fútbol de Colombia: Unión Magdalena vs. América.

Directv Sports

Canal 610

9 a. m. Fútbol de España: Sevilla vs. Athlétic de Bilbao.

1:30 p. m. Fútbol de España: Alavés vs. Girona.



Canal 612

9 a. m. Fútbol de España: Valladolid vs. Valencia.

1:30 p. m. Fútbol de España: Huesca vs. Leganés.



Canal 613

1:55 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Lyon vs. Caen.



ESPN

7:30 a. m. Tenis: Masters 1000 de Roma, semifinal 1.

10:55 a. m. Fútbol de Italia, Serie A: Génova vs. Cagliari.

1 p. m. Golf: PGA Championship, tercera ronda.

8 p. m. Baloncesto, NBA: Portland Trail Blazers vs. Golden State Warriors.



ESPN 2

6 a. m.: Liga de España, Levante vs. Atlético de Madrid

6 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, octava etapa.

10:45 a. m.: Fútbol de Inglaterra, final de la FA Cup: Manchester City vs. Watford



ESPN 3

6 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, octava etapa.

10:45 a. m. Fútbol, final de la Liga de Campeones femenina: Lyon vs. Barcelona.

1 p. m. Tenis: Masters 1000 de Roma, semifinal 2.

6:30 p. m. Fútbol, MLS: Filadelfia vs. Seattle.



ESPN +

1:55 p. m. Futbol, Liga de Francia: Paris Saint-Germain vs. Dijon.



Fox Sports

8:30 a. m. Fútbol de Alemania, Bundesliga: Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt



Fox Sports 2

8:30 a. m. Fútbol de Alemania, Bundesliga: Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund.

4:30 p. m. Fútbol de Argentina, Copa de la Superliga: Atlético Tucumán vs. Tigre.



Fox Sports 3

5 p. m. Automovilismo: Monster Energy NASCAR All-Star Race



Win Sports

6 a. m. Atletismo, Liga de Diamante: válida de Shanghái

2 p. m. Fútbol de Colombia: Pasto vs. Millonarios.



DEPORTES