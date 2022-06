ESPN

7 a. m. Hockey – Pro League Femenino – India vs. Argentina

2 p. m. MLS – Seattle Sounders vs. LAFC

4 p. m. MLS – LA Galaxy vs. Portland Timbers

8 p. m. ESPN Knockout – Artur Beterbiev vs. Joe Smith Jr

ESPN 2

7 a. m. MotoGP – GP Alemania – Clasificación

11 a. m. Golf – US Open Championship – Tercera Vuelta



ESPN 3

8:50 a. m. Rugby – Premiership Final – Leicester vs. Saracens

11:55 a. m. Fórmula 1 – GP Canadá – Práctica #3

2:55 p. m. Fórmula 1 – GP Canadá – Clasificación

7 p. m. NHL – Stanley Cup Finals – Juego #2 – Colorado vs. Tampa Bay



ESPN Extra

9 a. m. Golf – US Open Championship – Featured Groups

2 p. m. Rugby – Top 14 – Semifinal – Montpellier vs. Bordeaux



Star +

9 a. m. Brasileirao – Serie B – Gremio vs. Sampaio Correa

1 p. m. Volleyball Nations League Femenino – Italia vs. Brasil

2 p. m. Brasileirao – Serie B – Londrina vs. Vasco da Gama

2:30 p. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #13 – Goianiense vs. Juventude

5 p. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #13 – Cuiabá vs. Ceará

6:10 p. m. MLS – New York Red Bulls vs. Toronto FC

6:40 p. m. MLS – Montreal vs. Austin FC

6:40 p. m. MLS – Philadelphia Union vs. Cincinnati

6:40 p. m. MLS – Orlando City vs. Houston Dynamo

6:40 p. m. MLS – Columbus Crew vs. Charlotte FC

7 p. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #13 – Santos vs. RB Bragantino

7:10 p. m. MLS – Chicago Fire vs. DC United

8:10 p. m. MLS – FC Dallas vs. Vancouver Whitecaps

8:40 p. m. MLS – Real Salt Lake vs. San José Earthquakes



Directv Sports

6:30 a. m. Ciclismo: Ruta de Occitania Etapa 3

7:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a Suiza Etapa 7



Win Sports +

3 p. m. Supercopa Juvenil: América de Cali vs. Cali - Fecha 9



